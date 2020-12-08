В Орле начали устанавливать главную городскую елку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается украшение города к Новому году. Накануне, 7 декабря, на площади Ленина начали устанавливать главную елку. Сегодня праздничное дерево уже начали украшать лапником.

Огоньки новогоднего убранства засияют в конце этой недели. Украшение города завершится 15 декабря 2020 года.

- Кроме того, на пересечении улиц Тургенева и Брестской в настоящее время монтируют большой световой шар, в Детском парке — фигуру «Снеговики Джаз Банд» и «Олень», на улице Ленина — световые шары, на аллее Славы — фигуру «Дуб», - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.