Орловский СК выясняет обстоятельства гибели пожилого мужчины в пожаре. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За выяснение обстоятельств трагической гибели 83-летнего мужчины в Орле взялись следователи. Сотрудникам Следственного комитета предстоит установить причину пожара, в котором сгорел пенсионер.

Напомним, ЧП произошло вечером 7 декабря в многоэтажке на набережной Дубровинского. Прибывшие на место возгорания пожарные обнаружили в квартире тело мужчины. Задымление было такой силы, что им пришлось эвакуировать жильцов подъезда.

- По данному факту гибели жителя Орла проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.