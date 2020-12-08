Коронавирус в Орловской области: 1800 медработников решили пройти вакцинацию

Прививки от коронавируса в Орле и области начнут делать с 11 декабря Фото: Архив "КП"

Сегодня, 8 ноября, в Орле состоялся еженедельный онлайн-брифинг руководителя регионального облзрава с журналистами. Одной из главных тем на повестке дня стала вакцинация от коронавируса.

По словам Ивана Залогина, прививки начнут делать с 11 декабря. В первую очередь прививать будут медиков, педагогов, соцработников и волонтеров. Все на добровольной основе и только после осмотра у терапевта.

В настоящее время изъявили желание пройти вакцинацию от коронавируса 1800 медработников.

- Вакцинация начнется в регионе с 11 декабря. Ожидается поступление около 200 доз вакцины. Еще 600 доз поступит в регион до конца года. Первую партию вакцины (84 дозы) Орловская область получила в сентябре. Тогда было вакцинировано 42 медицинских работника, - рассказал Иван Залогин.