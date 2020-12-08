Коронавирус в Орловской области: 80% пациентов проходят лечение дома

О ситуации с коронавирусом рассказал глава облздрава Иван Залогин на онлайн-брифинге

Сегодня, 8 декабря, руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин провел очередной онлайн-брифинг с журналистами. Речь шла о ситуации, складывающейся в регионе вокруг коронавируса.

Напомним, на сегодняшний день суммарное количество заболевших превышает 17 тысяч человек, активно болеющих в настоящий момент времени более 2 тысяч человек. Из них большинство лечится дома.

- Порядка 80% пациентов назначено амбулаторное лечение, в стационарах получает лечение около 20% заболевших, - сообщил Залогин.

Глава облздрава отметил, что на утро в медучреждениях свободно 96 специализированных ковидных коек.

При этом бессимптомно ковид протекает только у 10% заразившихся. В сравнении с весенне-летним периодом показатель снизился, в "первую волну" ковида болезнь протекала без всяких симптомов у 30% инфицировавшихся.