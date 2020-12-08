В аварии на трассе «Орел-Тамбов» пострадала девушка

«Дэу Нексия» не выдержала безопасный боковой интервал. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 7 декабря, на 22 километре автодороги «Орел –Тамбов» произошла авария. Столкнулись две иномарки – «Дэу Нексия» и «Мерседес Бенц».

ДТП случилось в районе 11 часов утра. 33-летний водитель «Дэу» совершал обгон и не выдержал безопасный боковой интервал. Итогом стало столкновение с «Мерседесом».

- В результате ДТП 26-летняя пассажирка автомобиля «Дэу Нексия» получила травмы. Госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.