Коронавирус в Орловской области: среди заболевших растет число детей

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

На прошедшем 7 декабря в Орле заседании оперштаба стало известно: среди заболевших коронавирусом вновь растет число детей в возрасте от 7 до 14 лет. В настоящее время COVID-19 в регионе болеют 209 школьников и воспитанников детских садов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, доля детей в общей структуре заболеваемости составляет 10,5% (предыдущая неделя – 11,1%), а доля взрослых – 89,5% (предыдущая неделя – 88,9%). Однако за неделю на 7,8% увеличилась и доля детей школьного возраста.

- В 22 школах региона из-за коронавируса закрыты на карантин 37 классов. В детских садах на карантине сегодня находятся 12 человек, одна дошкольная группа закрыта в Болховском районе, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, из-за роста заболеваемости школьников их в этом году могут отправить на зимние каникулы раньше, чем обычно (подробнее).