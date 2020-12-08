Коронавирус в Орловской области: очаги заболевания нашли в психбольнице и доме ветеранов

В орловской области очаги заболевания нашли в психбольнице и Залегощенском доме ветеранов Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает действовать система закрытых смен в социальных учреждениях интернатного типа. Однако это не помешало коронавирусу проникнуть в областную психиатрическую больницу и Залегощенский дом ветеранов.

На заседании регионального оперштаба 7 декабря стало известно, что здесь заразились и сотрудники, и пациенты. В психбольнице в групповом очаге заболеваемости зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом (24 пациента и 4 медработника) и 7 случаев Залегощенском доме ветеранов. Все заболевшие переносят заболевание в легкой форме.

- Необходимо принять все меры по недопущению подобных ситуаций, хотя это очень сложно, так как у персонала были отрицательные тесты, тем не менее инфекция туда попала, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.