В Орле и области школьников могут раньше распустить на новогодние каникулы

Орловским школьникам могут добавить 4 дня к новогодним каникулам Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области школьников могут отправить на новогодние каникулы раньше обычного. Из-за эпидемиологической обстановки детям могут добавить 4 дня на отдых.

Этот вопрос обсуждался накануне, 7 декабря, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Как отметила Татьяна Крымова, руководитель областного департамента образования, сейчас ведется мониторинг заболеваемости среди учащихся и педагогов. Картина не самая радужная.

- Если сегодняшняя ситуация будет сохраняться и не изменится в лучшую сторону, то мы выйдем с предложением увеличить школьные новогодние каникулы на 4 дня. В этом случае, обучающиеся уйдут на каникулы с 28 декабря, - сообщила Крымова.

Губернатор Андрей Клычков поручил к следующему заседанию оперштаба подготовить необходимые предложения по каникулам.