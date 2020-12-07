В 2020 году на сохранение орловских лесов ушло почти 19 миллионов рублей Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области подвели итоги работы по сохранению лесов в 2020 году. На эти цели регион получил из федерального бюджета 18 миллионов 900 тысяч рублей. Основные часть средств пошла на закупку лесопожарной техники и оборудования.

Кроме того, лесохозяйственного оборудования потратили чуть больше 161 тысячи рублей, а на увеличение площади лесовосстановления 3,3 млн рублей. Вошло в статью расходов и формирование запаса семян почти 1,3 млн рублей.

- В рамках проекта «Сохранение лесов» в этом году посажено 63 га леса, заготовлено 2070 кг семян лесных растений, а также приобретено пять тракторов «Беларус», три автомобиля «Лада» и два автомобиля УАЗ. Кроме того, закуплено современное почвообрабатывающее оборудование, квадрокоптеры, портативные радиостанции, антенны, ранцевые огнетушители и другое специализированное оборудование, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.