В Зареченском микрорайоне Орла столкнулись два «Фольксвагена»

Сегодня, 7 декабря, в Зареченском микрорайоне Орла дорогу не поделили две иномарки – «Фольксваген Тигуан» и «Фольксваген Пассат». Причина столкновения - один водитель не уступил другому путь.

Авария произошла в начале десяти часов утра возле дома №6 по Бульвару Молодежи. 36-летний водитель «Фольксваген Тигуан» ехал по межквартальному проезду в сторону улицы Емлютина и врезался в «Фольксваген Пассат». За рулем второй иномарки находился 29-летний водитель, который ехал со стороны улицы Зеленина.

- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.