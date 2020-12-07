Из-за обрыва проводов в Орле временно изменился маршрут троллейбусов

Из-за обрыва проводов в Орле временные сложности с движением троллейбусов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 7 декабря, в Орле временно сменят маршрут троллейбусы №1, №5 и №8. Как сообщает пресс-служба трамвайно-троллейбусного предприятия, это связано с обрывом проводов сразу на нескольких участках.

Так, изменения в графике движения троллейбусов №5 и №8 должны занять ближайший час. Авария произошла на Наугорском шоссе. Здесь уже работает аварийная бригада, устраняющая неисправность.

- Здесь произошло короткое замыкание и обрыв сети. Несколько пролетов контактного провода подлежат восстановлению. Вскоре электротранспорт возобновит работу в штатном режиме, - сообщили «КП» в ТТП.

С маршрутом №1 ситуация сложнее. Сегодня он будет следовать по маршруту «автовокзал-жд-вокзал». Это связано с обрывом контактного провода возле гипермаркета «Лента». Пока никаких прогнозов о том, сколько времени потребуется на устранение проблемы, не дается.