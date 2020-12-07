Орловский СК проверяет, почему пенсионерка живет в развалюхе под соломенной крыше. Фото: сайт СУ СК России по Орловской области

В Орловской области следователям предстоит выяснить, почему 81-летняя женщина из Покровского района вынуждена жить в нечеловеческих условиях в полуразрушенном доме с соломенной крышей.

Началось все с видео, которое снял блогер, путешествующий по заброшенным и забытым деревням. Оно быстро разлетелось по сети и попало в СМИ. Итог этой историей заинтересовался Следственный комитет.

- Из сообщений СМИ усматривается, в полуразрушенном доме проживает престарелая женщина, пережившая Великую Отечественную войну. Несмотря на то, что она относится к льготной категории граждан, имеет право на дополнительную социальную поддержку, должностные лица органов местного самоуправления необходимую помощь в вопросах улучшения ее жилищных условий не оказывают, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время ведется доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка бездействию должностных лиц, ответственных социальную поддержку.