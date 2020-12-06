В районной больнице Орловской области заработал новый компьютерный томограф

В Ливенской ЦРБ заработал компьютерный томограф Фото: Архив "КП"

В Ливенской ЦРБ заработало новое дорогостоящее оборудование для обследования пациентов с заболеваниями сердца и головного мозга. Компьютерный томограф за 45 миллионов рублей приобрели для первичного сосудистого отделения в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Специализированные организации провели необходимые экспертизы, в частности, радиационную, санитарно-эпидемиологическую, и выдали заключения о безопасности использования аппарата, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.