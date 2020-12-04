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Прокуратура проверит законопроект администрации Орла о ярмарках

Речь идет о попытке закрыть ярмарки выходного дня на Жукова и Комсомольской
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Прокуратура проверит законопроект администрации Орла о ярмарках

Прокуратура проверит законопроект администрации Орла о ярмарках

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прокуратура Орловской области вновь проверит ситуацию с ярмарка выходного дня «Хлебосольный выходной» в облцентре. Ведомство намерено разобраться в законности и обоснованности проекта правового акта о прекращении их работы на площади Жукова и Комсомольской площади.

Проверку было решено провести после появления информации в СМИ.

- По ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города, в том числе в части соблюдения требований законодательства, защите прав предпринимателей и обеспечения исполнения антикоррупционного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.