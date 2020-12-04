Прокуратура проверит законопроект администрации Орла о ярмарках Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прокуратура Орловской области вновь проверит ситуацию с ярмарка выходного дня «Хлебосольный выходной» в облцентре. Ведомство намерено разобраться в законности и обоснованности проекта правового акта о прекращении их работы на площади Жукова и Комсомольской площади.

Проверку было решено провести после появления информации в СМИ.

- По ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города, в том числе в части соблюдения требований законодательства, защите прав предпринимателей и обеспечения исполнения антикоррупционного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.