Лже-сотрудник банка оставил орловчанку без 340 тысяч рублей и с кредитом Фото: Архив "КП"

В Мценске идут поиски мошенника, оставившего местную жительницу без 340 тысяч рублей. Лже-сотруднику банка удалось запугать женщину якобы опасной активностью на ее счетах и предложил «спасти» ее деньги.

Далее все пошло по отработанной схеме – неизвестный предложил амчанке обналичить средства и перевести на безопасные счета (как потом выяснилось на различные номера телефонов). Их он сообщил женщине с помощью мессенджера.

Амчанка выполнила все, что ей сказал липовый сотрудник банка и перевела в неизвестном направлении более ста тысяч рублей. Однако на этом преступник не успокоился и уговорил доверчивую женщину на кредит. Так общая сумма ее потерь увеличилась до составила 340 тысяч рублей.

Позже женщина призналась полицейским, что знала о подобной мошеннической схеме и сама не понимает, как поверила незнакомцу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.