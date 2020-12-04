На трассе «Орел-Тамбов» насмерть разбился водитель «Рено Логан». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня утром, 4 декабря, в Покровском районе на 64-м километре автодороги «Орел-Тамбов» произошла смертельная авария. Молодой мужчина погиб еще до приезда бригады скорой помощи на месте ДТП.

Трагедия развернулась в шесть часов утра. 32-летний водитель «Рено Логан» ехал в сторону города Ливны. Как сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области, в какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль вынесло на встречную полосу и попал под «Форд Транзит».

На месте происшествия работали специалисты МЧС и Госавтоинспекции.