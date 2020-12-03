На ремонт орловских дорог в 2020 году потратили больше 1,4 млрд рублей

В ремонт орловских дорог в 2020 году вложили больше 1,4 млрд рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ремонт орловских дорог в 2020 году вложили больше 1,4 млрд рублей. К сегодняшнему дню работа завершена на 93% объектов или на 273 из 294.

Речь идет о дорогах местного значения. По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было выделено 639 миллионов рублей, при этом из них 226 миллионов - это дополнительные деньги, выделенные в сентябре. Приемка отремонтированных участков еще продолжается.

- За последнюю неделю объем принятых работ органами местного самоуправления увеличен на 12,2 млн рублей, на сегодняшний день принято работ на сумму 1 млрд 234 млн рублей (87%), - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.