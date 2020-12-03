Орел готовится к Новому году

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле продолжается подготовка к Новому году, город все больше преображается к празднику. Несмотря на то, что массовые мероприятия отменены из-за коронавируса, без праздничного наряда областная столица не останется.

В городском парке уже установили светящиеся деревья, которые впервые появились здесь в прошлом году. А у театра "Свободное пространство" на площади Карла Маркса монтируют елку из шаров. Она станет пятой по счету: новогодние деревья уже появились на площади Содружества, перед Домом быта, в Детском парке и перед Орловским городским центром культуры на Комсомольской улице.

- Также в городе появились домики-шале в Детском парке, на улице Ленина и на площади Ленина, и стартовал монтаж катка на площади Ленина, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.