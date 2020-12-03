Орловец забрал чужие деньги в банкомате и нарвался на уголовное дело

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Житель Орла окажется на скамье подсудимых по делу о краже. 33-летний мужчина забрал в банкомате чужие деньги, за что нарвался на уголовное дело.

Инцидент произошел в Советском районе. Местный житель попытался снять с карты деньги, однако банкомат завис и не выдал сумму сразу. Озадаченный клиент забрал свою карточку и ушел без денег. Следом подошел другой посетитель и тут банкомат все же решил выдать сумму. Орловец позарился на чужие деньги и не предпринял никакой попытки, чтобы вернуть их владельцу.

Делом занялась полиция. На момент задержания охочий до чужих средств орловец уже успел потратить всю сумму. Отрицать своей причастности к случившемуся он не стал.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.