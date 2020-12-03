На дороге под Орлом горел грузовик

В пожарную службу сообщение о происшествии поступило в 11.40 Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Орловские спасатели потушили полыхающий грузовик. "ГАЗель" загорелась прямо на дороге.

ЧП случилось накануне, 2 декабря, в Корсаковском районе. В пожарную службу сообщение о происшествии поступило в 11.40, как оказалось, огонь охватил машину в селе Войново. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара в автомобиле "ГАЗель" выгорела кабина. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, пожар не причинил вреда людям.

За сутки орловские спасатели выезжали на ликвидацию разных ЧП и их последствий 16 раз, в том числе 4 раза - на пожары.