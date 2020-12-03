В Орле до 15 декабря будет ограничен проезд по нескольким улицам

В Орле до середины декабря будет ограничен проезд по нескольким улицам Фото: Архив "КП"

В Орле до середины декабря будет ограничен проезд по нескольким улицам. Неудобства для водителей связаны со спилом деревьев по нескольким адресам.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на следующих участках:

- улица 1-я Посадская (район дома №14); - улица Комсомольская (в районе домов №№22, 28, 30, 140, 144, 187, 196, 238, 334); - улица Городская (у домов №№44, 54, 56); - улица Карачевская (в районе дома №96 по ул. Садово-Пушкарной, а также район дома №93 по ул. Чапаева); - Комсомольский переулок (дом № 24); - Карачевское шоссе (у домов №№5, 51, 53, 57, 59);

- Карачевский переулок (в районе домов №169, 185).

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, ограничения продлятся до 15 декабря.