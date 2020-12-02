Половине населения Орловской области сделали прививки от гриппа

В Орловской области прививки от гриппа сделали половине населения Фото: Архив "КП"

В Орловской области прививки от гриппа сделали половине населения. Вакцинация в регионе все еще продолжается.

Если уточнять, то прививки по данным на понедельник 30 ноября получили 50,3% от общего количества жителей. Или больше 296 тысяч взрослых и больше 69 тысяч детей, от плана это 84,7 и 91,2 % соответственно. При этом, как отметил начальник областного депздрава Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга 2 декабря, случаев гриппа в Орловской области в этом сезоне не зафиксировано. Зато орловцы все чаще заражаются ОРВИ.

- Всего зарегистрировано 7443 случая заболеваний ОРВИ (показатель заболеваемости составил 82,5 на 10 тысяч населения), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

За прошлую неделю отмечается снижение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями у детей до 14 лет.