В Орле открылись сразу две «денежные» выставки Фото: Архив "КП"

В Орле открылись сразу две выставки, посвященные истории денег и одновременно спортивным достижением россиян. Событие приурочили к 160-летию Банка России и 155-летию Отделения Орел.

Выставка «Время и деньги» расположена в вестибюле главного корпуса Орловского государственного университета. Здесь на стендах рассказываются интересные факты о деньгах и их эволюции.

Вторая выставка - «Монеты славы» - представлена в виде больших фотопанно с изображением памятных монет, посвященных спорту. На увеличенных снимках можно будет невооруженным глазом увидеть все тонкости рисунка. Сейчас выставка расположена в здании «Ледовой арены» на улице Алроса. После 7 декабря она переедет в легкоатлетический манеж Орловского училища олимпийского резерва.

- Первый выпуск «спортивных» монет в нашей стране был посвящен Олимпиаде-1980. С тех пор монеты на спортивную тематику Банк России выпускает регулярно. В настоящее время спорту посвящено около 200 монет. Каждая монета — произведение искусства, над которым в свое время трудились лучшие художники-медальеры. Фотовыставка позволяет детально рассмотреть каждое изображение, узнать что-то новое из истории спорта, - рассказал «КП» Игорь Злобин, заместитель управляющего орловским отделением Банка России.