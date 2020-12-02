В Орле пройдет церемония спецгашения штемпелем с изображением Фета

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В грядущие выходные орловских филателистов и любителей творчества поэта Афанасия Фета ждет значимое событие - церемония срецгашения почтового блока художественным штемпелем, посвященным 200-летию со дня рождения литератора.

Уникальную филателистическую продукцию представят в областной библиотеке им. Бунина. Гости мероприятия смогут увидеть конверты с литерой А, конверты первого дня гашения и почтовый блок - особый вид знака почтовой оплаты, когда марка печатается небольшим листком с сувенирным полем.

- На почтовом блоке изображен портрет поэта в окружении образов лирических героев из стихотворений «Сияла ночь, луной был полон сад…» и «Богини девственной округлые черты…» Дополнительно к блоку и марке выпущены конверты первого дня, на которых нарисован музей-усадьба писателя, а также изготовлены клубные почтовые карточки с литерой «В», на которых изображен Афанасий Фет, - рассказали «КП» в областной публичной библиотеке им. Бунина.

Штемпель же специально выпустили к юбилею поэта. Он будет действовать всего один день, а затем его отправят в Санкт-Петербург в музей связи. Филателистическую продукцию можно приобрести только на Орловском почтамте по адресу улица Ленина,43.

Церемония состоится в библиотеке 5 декабря в 11.00 по адресу улица Максима Горького, 43.