В Орле возле ЦУМа девушка попала под машину такси. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

Во вторник, 1 декабря, в Железнодорожном районе Орла произошла авария с участием пешехода. 21-летняя девушка перебигала дорогу от ЦУМа к Скверу танкистов на красный и попала под машину такси.

Инцидент произошел в районе восьми часов вечера. 34-летний водитель «Шевроле-Авео» ехал в сторону Гостиной улице, когда на регулируемом пешеходном переходе под запрещающим сигналом светофора появился человек. Избежать столкновения не удалось, девушка упала прямо на лобовое стекло.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и с места аварии бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в больницу, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.