В 2021 году в Орле отремонтируют ливневые канализации на 100 улицах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле уже строят планы на работы ливневых канализаций в 2021 году. Систему водостоков планируют привести в порядок более чем на 100 городских улицах. Подрядчик на год уже определен. Им стала фирма ООО «Спецстроймонтаж».

В следующем году подрядчик промоет 2 300 метров трубопроводов, заменит 50 люков и кирпичных горловин колодцев и камер, отремонтирует водоотводные лотки, будет проводить работы по содержанию очистных сооружений.

- Кроме того, до конца текущего года упор будет сделан на заявки жителей. Так, предстоит прочистить колодцы на улицах Бурова, Раздольной, Мостовой и Карачевском шоссе. Также работы будут идти на улицах Автовокзальной и Комсомольской (около кинотеатра «Современник»), - сообщает пресс-служба мэрии Орла.