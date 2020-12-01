В Орле машина такси сбила женщину на пешеходном переходе

Пострадавшей придется пройти лечение Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле машина такси сбила на пешеходном переходе женщину. Теперь пострадавшей предстоит пройти лечение.

ДТП случилось утром в понедельник, 30 ноября. Примерно в половине восьмого 43-лтеняя орловчанка спешила по своим делам. Она переходила улицу Генерала Родина по нерегулируемой зебре, когда оказалась под колесами легковой иномарки "Шкода". 51-летний водитель ехал в сторону улицы Генерала Жадова и не затормозил вовремя.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места аварии бригадой скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение, назначено на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано полицейскими 11 дорожно-транспортных происшествий. 1 человек погиб.