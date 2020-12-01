В Орле полыхал жилой дом на Медведева

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле спасатели тушили охваченный пламенем жилой дом. ЧП произошло вечером в понедельник, 30 ноября, в Железнодорожном районе города.

Очевидцы позвонили в пожарную службу примерно в половине седьмого, спасатели прибыли на место происшествия. Как оказалось, пламя разгорелось в доме на улице Медведева. Жилище удалось отбить от огня, но не без потерь.

- В доме в комнате термические повреждения получили натяжной потолок, мягкая мебель, обгорели обои. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без человеческих жертв.

Всего же за прошлые сутки орловские спасатели выезжали на ликвидацию разных происшествий и их последствий 12 раз.