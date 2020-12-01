Под Орлом водитель сломавшегося грузовика погиб под колесами легковушки

Водитель "КАМАЗа" погиб под колесами легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом под колесами легковушки погиб водитель грузовика. "КАМАЗ" мужчины сломался, он вышел из кабины для починки транспорта и в этот момент его протаранила легковая иномарка.

Трагическая авария произошла глубокой ночью 1 декабря на дороге "Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое". Было около половины четвертого, когда 39-летний мужчина покинул кабину своего "КАМАЗа", чтобы устранить неполадки. В этот момент по этой же дороге ехал 26-летний водитель за рулем иномарки "Фольсваген Поло". Молодой водитель сбил мужчину. Шансов выжить у того не осталось.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано полицейскими 11 дорожно-транспортных происшествий.