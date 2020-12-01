Коронавирус в Орловской области: под аппаратами ИВЛ находится 20 человек

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В Орловской области под аппаратами искусственной вентиляции легких находится 20 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе традиционно прямого эфира в соцсетях накануне вечером, 30 ноября.

Глава региона отметил, что прирост пациентов, которым требуется ИВЛ, составил 4%. Увеличивается число тяжелых случаев.

- В регионе поступило дополнительно 30 аппаратом искусственной вентиляции легких по договоренности с Минпромторгом. Будем их распределять, - отметил губернатор.

Число заболевших коронавирусом в Орловской области превысило порог в 16 тысяч человек, более 13, 4 тысяч пациентов выздоровело.