В Орловской области 13 школ перешли на дистанционное обучение

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области 13 школ полностью перешли на дистанционное обучение. Об этом рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова на заседании оперштаба накануне, 30 ноября.

На карантин полностью закрыта 1 школа в Урицком районе, еще 34 класса закрыты на карантин в 21 школе. А в 95 школах используется смешанная система: часть классов учится и дома, другие посещают занятия в стенах образовательного учреждения. При этом болеет в регионе больше 6 тысяч учеников, у большинства - ОРВИ. По причине коронавируса же отсутствует 185 детей.

- По заявлению родителей 1377 школьников обучаются по индивидуальной программе с использованием дистанционных технологий. Больше всего в Орле – 722 учащихся, 162 в Орловском районе и 116 - в Мценске, - рассказала Татьяна Крымова.

Родители могут написать заявление и перевести ребенка на дистанционное обучение.