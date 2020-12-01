С 1 декабря на улицы Орла вышли новые автобусы

Фото: МУП ТТП

На улицы Орла сегодня утром вышли новые автобусы, которые запустило ТТП. Они будут курсировать по маршруту №16.

Новый транспорт - это машины марки ПАЗ модели "Вектор NEXT". Пассажиров они повезут от Планерной улицы (909 квартал) до Северного района, конечная точка - завод "Северстальметиз".

- Это — лишь первый шаг в работе по усилению позиций городского транспорта, укреплению муниципального предприятия и улучшению качества обслуживания населения, - подчеркнули в пресс-службе администрации Орла.