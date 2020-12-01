Коронавирус в Орловской области: в больнице Болхова оснастят ковидное отделение

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: Соцсети

В Орловской области развернут дополнительные койки для больных коронавирусом на базе Болховской районной больницы. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.

В медучреждении оснастят отдельное инфекционное отделение, планируется оборудовать не меньше 40 мест для ковидных пациентов. В отделение подается кислород, в боксах есть санузлы, завершается работа по разводке кислорода к каждой койке.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

- На данный момент ведется оснащение лекарственными препаратами, СИЗами и необходимым медицинским оборудованием. Можно с уверенностью сказать, что в самое ближайшее время больница сможет принимать ковид-пациентов, - написал глава региона в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Также в ближайшее время власти планируют запустить больше 200 коек на базе больницы СМП им. Семашко, которая по сути станет ковидным госпиталем.