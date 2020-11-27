Коронавирус в Орловской области: почти сотня волонтеров помогает медикам

В Орловской области возобновил работу волонтерский штаб Фото: Архив "КП"

В Орловской области возобновил работу волонтерский штаб. Добровольцы вновь начали развозить лекарства для пожилых людей и пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, а также оказывать поддержку медикам в больницах.

В настоящее время 98 добровольцев-медиков работают базе медицинских учреждений облцентра, 42 человека на «Горячей линии», 51 волонтер доставляет лекарства.

- Всего добровольцы отработали более 500 заявок, в числе которых приобретение и доставка продуктов питания, лекарств и прочее. С начала года пенсионерам на самоизоляции волонтеры доставили более 1000 бесплатных продуктовых наборов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Обратиться за помощью волонтеров можно по телефону единой горячей линию: 8-800-200-34-11.