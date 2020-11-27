Коронавирус в Орловской области стали чаще болеть педагоги и продавцы Фото: Архив "КП"

Накануне, 26 ноября, в Орле прошло заседание оперативного штаба. В центре внимание – распространение коронавирусной инфекцией в регионе и динамика заболеваемости. Рассказываем, кто заражается чаще всего.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, стали чаще болеть жители региона трудоспособного возраста. В категории от 18 до 29 лет количество увеличилось на 15,2%, в категории от 30 до49 лет - на 3%. При этом заболеваемость в возрастной группе от 50 до 64 лет и старше осталась на прежнем уровне.

- В ноябре наибольшее число заболевших работников выявлены в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, на промышленных предприятиях, офисах банков и предприятиях торговли. По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости зафиксирован среди работников образования - на 14%, промышленных предприятий – на 46% и торговли на 41,2%, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.