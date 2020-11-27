Под Орлом ОМОНовцы взорвали два десятка военных снарядов

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Под Орлом больше двух десятков военных снарядов уничтожили ОМОНовцы.Боеприпасы пролежали в земле со времен Великой Отечественной.

Для жителей регионе не редкость найти в земле, в том числе на собственном приусадебном участке. В этот раз снаряды обнаружил житель Кромского района. На место происшествия прибыла группа разминирования Росгвардии. Взрывникам предстояло уничтожить артиллерийские снаряды, минометные мины, запалы от гранат и авиабомбы.

- Боеприпасы находились в подсобном помещении частного домовладения. Росгвардейцы обезвредили взрывоопасные предметы с соблюдением необходимых мер безопасности и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.