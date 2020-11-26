Почти двум тысячам многодетных семей в Орловской области требуются участки под строительство

Прокуратура продолжает разбираться с проблемами многодетных семей. Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 26 ноября, в Орле прошло заседании коллегии прокуратуры. В центре внимания надзорного ведомства оказался вопрос о нарушениях при выдаче многодетным семьям земельных участков. Ситуация в этой сфере непростая: в состоянии ожидания сейчас более 1 900 семей.

При этом за последние два года допиться положенную по закону землю под строительство смогли только 395 семей. Во время прокурорских проверок вскрылись факты многочисленных нарушений – должностные лица не спешили ставить на учет необходимые земельные участки, не обеспечивали их инженерными коммуникациями и не закладывали на них средства в бюджет.

- За 2019 год и десять месяцев 2020 года было внесено 27 представлений должностным лицам, опротестовано пять несоответствующих закону нормативных правовых актов. Кроме того, в суды предъявлено девять исков, из них семь о понуждении органов местного самоуправления обеспечить участки необходимой коммунальной инфраструктурой, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.