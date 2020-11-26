Бюджет Орла в 2021 году планируют бездефицитным Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 ноября, в Орле прошла сессия горсовета. Один из главных вопросов – утверждение бюджета на следующий год, а также на плановый период 2022 и 2023 годов. Депутаты утвердили его в первом чтении.

По информации замглавы администрации города Игоря Краличева, бюджет планируется бездефицитным. При этом общий объем доходов должен составить 2 млрд 749 млн рублей и столько же расходов. Муниципальный долг к концу следующего ожидается в размере 2 миллиарда 351 миллионов 500 тысяч рублей.

При этом к 2023 году администрация Орла прогнозирует увеличение доходной части бюджета до 2 миллиардов 894 миллионов 952 тысяч рублей.

- В первом чтении не запланированы безвозмездные поступления в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Их планирование будет после распределения между муниципальными образованиями областным бюджетом, - сообщает пресс-служба горсовета.

Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 9 декабря в 16.00 в большом зале администрации города.