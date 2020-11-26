У мэра Орла могут появиться сразу два первых заместителя, однако решение за горсоветом. Фото: пресс-служба горсовета

Сегодня, 26 ноября, в Орле на очередной сессии горсовета одной из первых повесток дня стал вопрос о заместителях мэра. Администрация города выступила с инициативой о появлении сразу двух первых замов.

Напомним, ранее у главы Орла было пять заместителей, которые делили обязанности по сферам, связанным с социальными вопросами и ЖКХ. Теперь городские власти предлагают оставить только трех - двух первых заместителей и одного заместителя, отвечающего за финансы.

- Полномочия по социальным вопросам и ЖКХ будут перераспределены между первыми заместителями. Таким образом, дополнительные средства из городской казны не потребуются, - пояснил представитель администрации на заседании горсовета.

Однако, чтобы утвердить должность сразу двух первых замов, нужно одобрение горсовета и внесение изменений в Устав города. Пока предложение вызвало очень бурные споры и замечания. Вопрос решили отправить на доработку.