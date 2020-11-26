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Губернатор Орловской области пообещал премии для воспитателей

Работникам детских садов постараются компенсировать урезанную зарплату
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Губернатор Орловской области пообещал премии для воспитателей

Губернатор Орловской области пообещал премии для воспитателей

Фото: Архив "КП"

В среду, 25 ноября, во время прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул тему зарплат в детских садах. Напомним, в ноябре воспитатели и технические работники дошкольных учреждений получили денег меньше, чем обычно.

Причина – решение казначейства России о том, что оплата не соответствует времени выполняемых работ. Вот заработок и пересчитали в сторону уменьшения.

В итоге только за неделю администрацию Орла засыпали обращениями и жалобами, которых оказалось не меньше сотни. Мэр пообещал разработать альтернативные пути поощрения.

- Мы с городом договорились – так как это областные и муниципальные деньги, в конце года постараться компенсировать эту разницу в оплате через премии, - прокомментировал Андрей Клычков.