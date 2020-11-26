В Орловской области за неуплату зарплаты завели дело на руководство перерабатывающего предприятия

Фирма задолжала работникам более 7 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают разбираться с задержкой и невыплатой зарплат в ряде организаций. На этот раз под уголовную статью 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы) попало руководство перерабатывающего предприятия в Мценске.

По данным следствия, организация с января по май 2020 года не выплатило заработную плату 227 сотрудникам. Общая сумма долга составляет более 7 миллионов рублей.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.