ДТП на встречной полосе: под Орлом "Шкода" столкнулась с фурой

Водитель легкового автомобиля госпитализирован с травмами Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области на встречной полосе столкнулись легковая иномарка "Шкода" и большегруз. Водитель легковушки госпитализирован с травмами.

Авария произошла на трассе М-2 "Крым". Было около половины восьмого вечера, когда 33-летний водитель за рулем машины "Шкода Октавиа" выехал на встречную полосу, следуя со стороны Москвы в сторону Курска. А здесь в этот момент шла фура "Мерседес". Легковушка и большегруз не разъехались.

- В результате ДТП водитель "Шкоды" получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.