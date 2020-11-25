В Орле "ГАЗель" не поделила дорогу с двумя иномарками

В аварии пострадала женщина-пассажир легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Во вторник вечером, 24 ноября, в Орле произошло тройное ДТП. Микроавтобус "ГАЗель" не поделил дорогу с двумя легковушками, есть пострадавшая.

Авария случилась около половины восьмого. По Наугорскому шоссе со стороны Базовой улицы двигалась "ГАЗель" под управлением 47-летнего водителя. Мужчина стал поворачивать налево по зеленому сигналу светофора, но не уступил дорогу встречному "Форду", столкнувшись с ним. После удара микроавтобус врезался еще и в "КИА", также встречный.

- В результате ДТП пассажир Киа, 43-летняя женщина, получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на территории региона дорожные полицейские зафиксировали 17 ДТП, в них пострадали 9 человек, 1 погиб.