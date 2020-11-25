В Орловской области арестовали почти 2000 пачек сигарет

В Орловской области почти на 2 тысячи пачек сигарет на сумму около 260 тысяч рублей наложили арест. Специалисты Роспотребнадзора вместе с полицейскими устроили проверку торговцам табачной продукцией.

Далеко не всегда продавцы соблюдают законодательство при реализации сигарет и табака. Инспекторы проверяют обязательную маркировку, и зачастую обнаруживаются нарушения.

- В ходе проверок проверено 9,1 тысяч пачек табачной продукции. По фактам выявленных нарушений законодательства составлены протоколы об административном правонарушении в отношении виновных лиц, наложен арест на 1,8 тысяч пачек сигарет на общую сумму 259,5 тысяч рублей, материалы проверок направлены на рассмотрения в суды, - рассказали о результатах проверок в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Предпринимателей оштрафовали, а несоответствующий установленным нормам товар изъят. Отметим, что реализация сигарет без маркировки средствами идентификации не допускается с 1 июля 2020 года.