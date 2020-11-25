Под Орлом один человек погиб и четверо пострадали в автомобильной аварии Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области произошло ДТП, унесшее жизнь молодого водителя. "КАМАЗ" с прицепом не уступил дорогу легковому "Фольксвагену".

Авария произошла вечером во вторник, 24 ноября. В начале шестого часа 37-летний водитель выезжал на грузовике с прилегающей территории. По главной дороге, имея преимущество в движении, в этот момент ехала иномарка под управлением 23-летнего водителя. Грузовик и легковушка не смогли разъехаться, они столкнулись. Парень, сидевший за рулем "Фольксвагена" погиб на месте ДТП.

- Пассажиры, мужчины 31-го, 32-х, 21-го и 27-ми лет получили травмы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.