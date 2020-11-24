Андрей Клычков анонсировал фильм об итогах своей работы в Орловской области

Фильм получил название "Орел. Перезагрузка"

Андрей Клычков анонсировал фильм об итогах своей работы за три года. В полуторачасовом видео губернатор рассказывает о том, что удалось сделать за несколько лет в должности главы региона.

- Не знаю к какому жанру отнести этот материал - к документалистике или интервью. Но думаю, это важно, чтобы все жители Орловской области могли почувствовать себя одной командой с губернатором, понять логику управленческих решений, оценить деятельность власти. За три года мы прошли сложный путь в экономике, социальной сфере, в обновлении облика наших городов и сел, в новом отношении к качеству жизни граждан, - написал Клычков в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

В фильме речь идет о реализации национальных проектов, преображении облика областного центра и других населенных пунктов, образовании, медицине, строительстве дорог и домов, затрагивается также и тематика коронавируса. Кино получило название "Орел. Перезагрузка", посмотреть его можно здесь.

Андрей Клычков стал исполнять обязанности губернатора Орловской области в октябре 2017 года. На выборах в сентябре 2018 года жители региона 83,55% голосов проголосовали за его кандидатуру на этот пост.