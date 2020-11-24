В Орле продолжается ремонт лифтов, крыш и фасадов

Орловский капремонт: в конце года продолжается ремонт лифтов, крыш и фасадов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 23 ноября, в Орле состоялось заседание профильного комитета облсовета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В центре внимания оказался капитальный ремонт многоквартирных домов.

По данным и.о. директора Фонда капремонта Орловской области Владимира Слизовского, в 2020 году собираемость платежей по капремонту составляет 98,17%. Показатель практически полностью выполнен. А как дело обстоит с самим ремонтом?

Руководитель организации привел сухие цифры по замене крыш, лифтов и обновлению фасадов. К примеру, в 2020 году изначально планировалось отремонтировать 222 крыши. В настоящее время сданы 121, еще 85 только доделывают, по 11 только начались торги, а еще три даже не попали в очередь из-за отсутствия нужных документов.

Далее ситуация с лифтами. Планировалось заменить 112 лифтов в 20 домах. Пока речь идет только о заключенных (но не исполненных) контрактах по 15 домам, еще три дома до сих пор в стадии поиска подрядчика и два останутся без ремонта в этом году из-за перевода на специальный счет.

К слову о лифтах, даже там, где работы начались, ситуация не простая. Жильцам многоэтажек приходится по несколько месяцев преодолевать подъем к своим квартирам и мириться с загроможденными огромными деревянными контейнерами дворами.

- Изменения внешнего облика зданий ограничены в этом году в основном разработкой проектно-сметных документаций. По 10 из 60 запланированных домов документация была принята, отобраны подрядчики и ремонты находятся в работе, - пояснил на заседании комитета Владимир Слизовский.