К Новому году в Орле планируют открыть ледовый каток на площади Ленина

К Новому году в Орле планируют открыть ледовый каток Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле уже начали готовиться к новогодним праздникам. Уже началась установка домиков для ярмарочной торговли на улице Ленина и в Детском парке. Может появиться в этом году и каток на центральной площади.

Об этом в понедельник, 23 ноября, во время еженедельного прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По словам главы региона, орловцы должны иметь возможность в праздничные дни провести время на свежем воздухе и заниматься спортом. Однако строго при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

- На территории катка будут соблюдены все меры безопасности − масочный режим, социальная дистанция и ограничение количества посетителей, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Напомним, в этом году все массовые новогодние мероприятия отменены. Встретить праздник в кафе или ресторане также не получится. Учреждениям общепита запретили принимать заказы на корпоративы.