В Орловской области выезд «ВАЗа» на перекресток обернулся кюветом и переворотом для «Ниссана»

Иномарка вылетела в глубокий овраг и упала на крышу. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В понедельник, 23 ноября, в Кромском районе произошла серьезная авария. На 416 километре автодороги М-2 «Крым» не смогли разминуться «ВАЗ 212140» и «Ниссан Альмера». Итог – четыре человека получили травмы.

В кромском районе в аварии пострадали четыре человека. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

ДТП случилось в районе четырех часов дня. 31-летний водитель отечественной легковушки выезжал с второстепенной дороги на главную. В Это момент по ней в сторону Курска ехала иномарка. «ВАЗ» протаранил «Ниссан». Удар был такой силы, что иномарка вылетела в глубокий овраг и упала на крышу. Досталось и самой отечественной легковушке – капот у нее практически снесло.

Отечественная легковушка выезжала с второстепенной дороги на главную. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

- В результате ДТП оба водителя, а также, пассажиры «Ниссан» (мужчины 23-х и 20 лет) получили травмы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.