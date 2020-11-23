Орловцу грозит поплатиться свободой за кражу тележки из магазина

Согласно Уголовному Кодексу, орловцу может грозить до пяти лет лишения свободы. Фото: Архив "КП"

Жителю Орла грозит оказаться на скамье подсудимых за кражу гидравлической тележки из магазина. Мужчина стащил ее из супермаркета, за что нарвался на уголовное дело.

В полицию обратились сотрудники сетевого магазина, которые рассказали о пропаже тележки для подвоза грузов. Некто похитил ее из хозяйственного отдела вскрыв замок. Ущерб составил примерно 9 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по 2 части статьи "Кража", оперативники взялись за розыск возможного похитителя. Через некоторое время удалось прояснить обстоятельства случившегося.

- Был установлен 54-летний житель областного центра, причастный к хищению. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что данный мужчина ночью на личном автомобиле приехал к помещению магазина. Он вскрыл замок и забрал оттуда тележку. В последующем он ее продал, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас горожанин под подпиской о невыезде. Согласно уголовному кодексу, орловцу может грозить до пяти лет лишения свободы.