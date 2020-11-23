Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Орловцу грозит поплатиться свободой за кражу тележки из магазина

Мужчина нарвался на уголовное дело
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Согласно Уголовному Кодексу, орловцу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Согласно Уголовному Кодексу, орловцу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Фото: Архив "КП"

Жителю Орла грозит оказаться на скамье подсудимых за кражу гидравлической тележки из магазина. Мужчина стащил ее из супермаркета, за что нарвался на уголовное дело.

В полицию обратились сотрудники сетевого магазина, которые рассказали о пропаже тележки для подвоза грузов. Некто похитил ее из хозяйственного отдела вскрыв замок. Ущерб составил примерно 9 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по 2 части статьи "Кража", оперативники взялись за розыск возможного похитителя. Через некоторое время удалось прояснить обстоятельства случившегося.

- Был установлен 54-летний житель областного центра, причастный к хищению. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что данный мужчина ночью на личном автомобиле приехал к помещению магазина. Он вскрыл замок и забрал оттуда тележку. В последующем он ее продал, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас горожанин под подпиской о невыезде. Согласно уголовному кодексу, орловцу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Криминал